Scholz betont bei Hessenfest Bedeutung des Föderalismus

Eine Aufforderung zum Feiern im Hochsommer und zum Zusammenhalt der demokratischen Kräfte in ernsten Zeiten: Mit diesem fröhlich-ernsten Zweiklang begrüßte auch Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) rund drei Monate vor der Landtagswahl in Hessen (8. Oktober) die Gäste des Landesfestes in Berlin. „Wir feiern gerne“, versicherte er. Zugleich mahnte er mit Blick etwa auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und Inflation, alles zu tun, damit die politische Landschaft nicht auseinanderlaufe: „Weniger als 30 Länder in der Welt sind echte Demokratien.“