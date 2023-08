Scholz und Faeser besuchen Bürger und Betriebe in Hessen

Am Nachmittag (14.45 Uhr) steht ein Besuch in einer Schreinerei in Mühlheim am Main an. Der Inhaber, Wolfgang Kramwinkel, hatte den Kanzler während einer ZDF-Wahlsendung im Herbst 2021 in sein mittelständisches Unternehmen eingeladen. Danach (16.00 Uhr) wollen sich Scholz und Faeser beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Frankfurt den Fragen von mehr als 250 Bürgerinnen und Bürgern stellen. Ab 18.00 Uhr ist Olaf Scholz in der Online-Talkshow „Bembel und Gebabbel“ mit Moderator Bernd Reisig zu Gast.