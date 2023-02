Scholz will Forschungsstandort Deutschland stärken

Marburg (dpa) - . Bundeskanzler Olaf Scholz will den Forschungsstandort Deutschland stärken. „Wir müssen schnellere Genehmigungsverfahren für Fabriken, für neue Medikamente, für Forschungsvorhaben und auch für die Nutzung von Forschungsdaten möglich machen“, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch des Biontech-Werkes in Marburg. „Da wollen wir jetzt in ganz kurzer Zeit mit vielen sehr konkreten Gesetzesvorhaben beitragen, dass die Medizinindustrie und Gesundheitswirtschaft Fortschritte macht.“