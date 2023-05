Schriftliche Abiturprüfungen in Hessen beendet

Marburg/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Stifte weg und abgeben: Die hessischen Abiturklassen haben am Donnerstag ihre letzte Prüfung geschrieben. An den insgesamt elf Klausurtagen habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden mit.