Schriftstellerin Barbara Honigmann erhält Goethepreis 2023

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Stadt Frankfurt verleiht den mit 50.000 Euro dotierten Goethepreis 2023 an die Schriftstellerin Barbara Honigmann. „Barbara Honigmanns Werke sind Zeugnisse des Gefühlslebens der zweiten Generation von Schoah-Überlebenden. In ihnen kommt all der Schmerz, die tradierten Traumata und die Unbehaustheit zum Ausdruck, die viele Kinder Überlebender ein Leben lang begleiten“, begründete Frankfurts kommissarische Oberbürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) am Mittwoch die Entscheidung. Honigmanns Reflexionen über jüdische Identität in Europa würden sie zu einer mehr als würdigen Trägerin der Auszeichnung machen.