Schülerzahl in Hessen steigt bis 2040 um 7,7 Prozent

In den Sekundarstufen komme es bis 2040 zu einem deutlichen Anstieg. Ab dem kommenden Schuljahr dürften den Berechnungen zufolge 342.200 Kinder und Jugendliche die Sekundarstufe I besuchen, also die 5. bis 10. Klasse. 67.900 Schülerinnen und Schüler seien in der Sekundarstufe II, also der Oberstufe, zu erwarten. Zum Ende des Vorausberechnungszeitraumes 2040 seien es dann voraussichtlich 387 900 Personen in der Sekundarstufe I (plus 13,4 Prozent im Vergleich zu 2023/2024) sowie 80.200 Schüler in der Sekundarstufe II (plus 18,1 Prozent gegenüber 2023/2024). Die Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger dürfte um gut ein Viertel (25,6 Prozent) zulegen von 54.700 Personen im kommenden Schuljahr auf 68.700 Personen im Jahr 2040.