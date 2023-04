Schüsse an Haustür: Prozess um versuchten Totschlag eröffnet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung werden einem 24 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Am ersten Verhandlungstag räumte der Angeklagte am Dienstag ein, im Juni vergangenen Jahres in Frankfurt-Eschersheim zwei Schüsse auf einen 22-Jährigen abgegeben zu haben, den er zuvor aus seiner Wohnung vor das Haus gelockt habe.