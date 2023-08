Schüsse in Kassel: Fahndung nach Tätern läuft weiter

Kassel (dpa/lhe) - . Nach Schüssen in Kassel auf mehrere Männer fahndet die Polizei weiterhin nach den beiden mutmaßlichen Tätern. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Es werde wegen versuchter Tötung ermittelt, die Kriminalpolizei habe bereits am Donnerstag eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Bei der Tat in der Nacht zum Donnerstag auf einem Tankstellengelände in der Nordstadt war auf drei Männer geschossen worden, dabei wurde ein 35-Jähriger aus Fuldatal leicht am Arm verletzt. Die Täter flüchteten mit einem Auto.