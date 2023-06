Schüsse nach Streit um parkendes Auto vor Einfahrt: Prozess

Darmstadt (dpa/lhe) - . Weil nach einem Streit um ein parkendes Auto in der Odenwaldkommune Bad König Schüsse gefallen und zwei Menschen verletzt worden sein sollen, stehen seit Montag zwei 29 und 30 Jahre alte Angeklagte wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Darmstadt. Der 29-Jährige soll im Oktober 2022 abends eine Einfahrt zugeparkt haben. In der Folge sei es, so die Anklage, zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem 29-Jährigen und dem dort wohnenden Familienvater gekommen.