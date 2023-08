Schüsse statt Versöhnung: Zwei Männer zu Haft verurteilt

„Männer mit dicken Oberarmen sind häufig ganz schwach, was die Frustrationstoleranz angeht“, sagte der Vorsitzende Richter Volker Wagner in der Urteilsbegründung. Die verurteilten Männer hatten sich am Tatabend mit einer Familie vor deren Haus in Bad König getroffen. Ursprünglich war eine Versöhnung nach einem Streit um einen Parkplatz vereinbart worden, der sich am Vorabend zugetragen hatte. Dabei war der 30-Jährige zu Boden geschubst worden.