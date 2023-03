Schulen und Universitäten sehen Chancen von ChatGPT

Während Schülerinnen und Schüler noch die Schulbank drücken müssen, beginnen an den hessischen Universitäten für Studierende ab Mitte Februar die Semesterferien. Und damit rücken auch die Abgabefristen für Haus- und Abschlussarbeiten näher. Sorgen um gefälschte Prüfungsleistungen machen sich die Universitäten allerdings nicht. „Bisher sind keine Fälle einer missbräuchlichen Nutzung der Software ChatGPT an der Goethe-Universität bekannt geworden“, heißt es seitens der Universität in Frankfurt.