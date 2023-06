Schulleiter in Hessen fordern bessere Arbeitsbedingungen

Rüsselsheim (dpa/lhe) - . Hessische Schulleiter fordern von der Landesregierung bessere Arbeitsbedingungen. „Die größten Probleme der Schulleitungen in Hessen sind aktuell der Lehrkräftemangel, die Digitalisierung und bürokratische Abläufe“, heißt es in einer Resolution, die am Donnerstag von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) veröffentlicht wurde. Am Tag zuvor hatten sich auf Einladung der GEW etwa 45 Schulleiter zu einer Tagung in Rüsselsheim getroffen. Insgesamt gibt es in Hessen nach früheren Angaben des Kultusministeriums rund 1800 Schulleiterinnen und Schulleiter.