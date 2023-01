Schulleiterstellen werden in Hessen kaum zurückgegeben

Wiesbaden (dpa/lhe) - . 28 hessische Schulleiterinnen und Schulleiter haben in den vergangenen drei Jahren ihre Stelle zurückgegeben. Das entspricht einem Anteil von rund 1,6 Prozent im Zeitraum von August 2019 bis Ende Juli 2022 gemessen an der Gesamtzahl der Schulleiter an den öffentlichen Schulen in Hessen, wie das Kultusministerium auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt gibt es in Hessen rund 1800 Schulleiterinnen und Schulleiter.