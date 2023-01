Schwankende Witterung reißt Löcher in Straßen

Auch in Hanau hat die Kältephase im Dezember auf einigen Straßen und Gehwegen ihre Spuren hinterlassen. Insgesamt zeige sich die Situation ähnlich wie in den Vorjahren, erklärte ein Stadtsprecher. Vier Straßenkontrolleure machten sich bei regelmäßigen Kontrollgängen ein Bild von der Lage. Die dabei zuletzt entdeckten Schäden seien bereits provisorisch repariert. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten stünden dann in den kommenden Wochen an, sofern die Witterungsbedingungen dies zulassen. Die Stadt rechne mit Kosten zwischen 150.000 und 200.000 Euro für Straßenschäden im Zusammenhang mit Winterwetter.