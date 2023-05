Schwarz-Grün in Hessen stellt Bilanz vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Auf den Tag genau fünf Monate vor der Landtagswahl in Hessen stellt die bisherige Regierung an diesem Montag (11.00 Uhr) ihre Bilanz vor. Dazu haben Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) zu einer Pressekonferenz in die Frankfurter Goethe-Universität eingeladen. In Hessen wird am 8. Oktober 2023 ein neuer Landtag gewählt. CDU und Grüne regieren bereits seit 2014 und in der zweiten Legislaturperiode gemeinsam.