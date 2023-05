Schwarz-Grün in Hessen zieht positive Bilanz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Auf den Tag genau fünf Monate vor der Landtagswahl in Hessen hat die bisherige Landesregierung eine positive Bilanz ihrer Arbeit gezogen. Schwarz-Grün habe die Basis für eine gute Zukunft des Landes geschaffen, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Montag in Frankfurt. Das Land stehe in fast allen Bereichen besser da als zu Beginn der Legislaturperiode.