Schwarz-Grün will Arbeit in Kitas für weitere Berufe öffnen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In hessischen Kitas sollen nach dem Willen der schwarz-grünen Landesregierung künftig nicht nur Erzieher und Erzieherinnen die Kinder betreuen dürfen. Auch Fachkräfte aus anderen Berufsgruppen sollten dies künftig dürfen, etwa Logopäden und Logopädinnen, Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen sowie Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen. „Wir wollen dem Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen entgegenwirken“, sagte die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Claudia Ravensburg, am Dienstag im Landtag in Wiesbaden.