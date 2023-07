Schwarz-Grün will hessenweite digitale Abdeckung bis 2030

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Schwarz-Grün in Hessen hält am Ziel der landesweiten Abdeckung mit Internetanschlüssen und Handynetz bis 2030 fest. Die Opposition äußerte am Mittwoch im Wiesbadener Landtag Zweifel, ob das gelingt. Der Grünen-Abgeordnete Torsten Leveringhaus bekräftigte gut zweieinhalb Monate vor der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober, bis 2030 solle es eine landesweite Abdeckung mit Glasfaseranschlüssen für schnelles Internet und Mobilfunkabdeckung für Handygespräche geben.