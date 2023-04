Schwarz-Grün will Hürden für Betreuungsjobs in Kitas senken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wegen des Personalmangels in Kitas haben die schwarz-grünen Regierungsfraktionen vorgeschlagen, die gesetzlichen Einstiegshürden für Betreuer und Betreuerinnen zu senken. Dadurch könnten Menschen aus Berufsgruppen, die für die Arbeit in der Kinderbetreuung geeignet, gesetzlich aber noch nicht zugelassen sind, als Fachkräfte gewonnen werden, wie die Fraktionen am Montag in Wiesbaden mitteilten. CDU und Grüne legten einen Entwurf zur Änderung des hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches vor.