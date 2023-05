Schwarz-Grün zieht positive Bilanz: Kritik der Opposition

Rhein und Al-Wazir sprachen von Rekordinvestitionen in die innere Sicherheit, in die Hochschulen des Landes sowie die Krankenhäuser. An den öffentlichen Schulen unterrichteten fast 64.000 Lehrerinnen und Lehrer und damit so viele wie nie zuvor. In Hessen herrsche mit 3,5 Millionen Erwerbstätigen Rekordbeschäftigung. Die Zahl der Sozialwohnungen steige wieder, das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 sei gesetzlich festgeschrieben worden.