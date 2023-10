Schweinsteiger: Osnabrück hat sich nicht an Plan gehalten

Das Fazit des 41-Jährigen: „Unabhängig von allen Analysen kommt es immer darauf an, wie die Einstellung zum Spiel ist. Da können wir uns an Wiesbaden heute ein gutes Beispiel nehmen, wie man so ein Spiel zu bestreiten hat.“ Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) reist Osnabrück zu Greuther Fürth.