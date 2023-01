Schwer verletzter Mann mit Stichwunden in Keller gefunden

Mühlheim am Main (dpa/lhe) - . Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Mühlheim am Main (Landkreis Offenbach) ist ein mit Stichen schwer verletzter Mann gefunden worden. Der 51-Jährige schwebe in Lebensgefahr, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Er wurde in eine Klinik gebracht. Anwohner hatten ihn in der Nacht zum Mittwoch gefunden und den Notruf alarmiert. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.