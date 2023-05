Schwerer Unfall: Frau weiter in Lebensgefahr

Reichelsheim (dpa/lhe) - . Nach einem schweren Verkehrsunfall im Wetteraukreis schwebt eine 22-jährige Frau weiterhin in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die junge Frau war am Montagabend mit ihrem Auto unterwegs und kam in einer Kurve kurz vor Reichelsheim von der Spur ab. Der Wagen fuhr in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde aus dem Auto geschleudert und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.