Schwertransporter blockiert Fahrbahn: Frankfurter Westkreuz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Schwertransporter hat am Freitag am Westkreuz Frankfurt eine Überleitung zur Autobahn 648 blockiert. Er sei zu breit für die einspurige Fahrbahn gewesen, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Bei einer Weiterfahrt auf der Überleitung von der Autobahn 5 zur A648 sei er steckengeblieben. Seit dem frühen Morgen behinderte er so den Verkehr, zu längeren Staus kam es den Angaben zufolge nicht. Am Freitagmittag konnte er rückwärts aus seiner misslichen Lage manövriert werden.