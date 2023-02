Schwimmbäder: Der Sprung ins Wasser bleibt kühl

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In vielen hessischen Bädern müssen Schwimmer weiterhin ins kühlere Wasser springen. Im letzten Wintermonat ist nur vereinzelt eine Erhöhung der wegen der Energiekrise gesenkten Wassertemperaturen in Sicht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ergab. „Die Energiekrise ist noch nicht beendet“, teilte etwa die Rhön Energie Fulda als Betreiberin der örtlichen Bäder mit. Allerdings soll in der osthessischen Stadt geprüft werden, ob die Temperatur - sie liegt in den meisten Becken bei 26 Grad - wieder angehoben werden kann.