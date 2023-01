Sechs Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl zugelassen

Kassel (dpa/lhe) - . Sechs Kandidatinnen und Kandidaten sind nach einer Entscheidung des Wahlausschusses der Stadt für die Wahl des Oberbürgermeisters am 12. März in Kassel zugelassen. Dies teilte die Stadt am Freitag nach einer Sitzung des Ausschusses über die Zulässigkeit der Wahlvorschläge mit. Der Vorschlag eines Einzelbewerbers sei zurückgewiesen worden. Er habe am Wochenende noch die Möglichkeit, Einspruch einzulegen.