Sechs Männer wegen Einbruchsserie vor Gericht: Geständnisse

Frankfurt/Main (dpa) - . Mit Geständnissen der sechs Angeklagten ist am Mittwoch in Frankfurt ein Prozess um eine mutmaßliche Serie von Einbruchdiebstählen im Rhein-Main-Gebiet eröffnet worden. Vor dem Landgericht räumten die zwischen 19 und 34 Jahre alten Männer ein, Mitte vergangenen Jahres vor allem in Büro- und Geschäftsräume eingebrochen zu haben. Allerdings sollen sie nicht immer erfolgreich gewesen sein: Unter anderem mussten die Männer laut Anklage bei Einbrüchen in Darmstadt, Bad Soden (Main-Taunus-Kreis) und Mainz unverrichteter Dinge wieder abziehen.