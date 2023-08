Sechs Männer wegen Serie von Einbrüchen vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen einer Serie von elf Einbrüchen in Büro- und Geschäftshäuser müssen sich von Mittwoch an (9.15 Uhr) sechs junge Männer vor dem Frankfurter Landgericht verantworten. Die Anklage legt den 19- bis 26-Jährigen gewerbs- und bandenmäßige Vorgehensweise zur Last. Die junge Männer sollen sich vor allem auf Gebäude im Rhein-Main-Gebiet spezialisiert und dabei im vergangenen Jahr mehrfach ohne Erfolg versucht haben, Geldautomaten zu knacken. Weil einer der Angeklagten noch Heranwachsender ist, beschäftigt sich die Jugendstrafkammer mit dem Fall. Termine sind bis Ende September geplant.