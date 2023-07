Sechs Verletzte bei Unfall auf der A5

Frankfurt (dpa/lhe) - . Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Frankfurt sind am Sonntag sechs Menschen verletzt worden. Ein Auto stand in Flammen, insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt, wie Feuerwehr und Polizei in Frankfurt am Sonntag mitteilten. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar. Am Sonntagnachmittag waren drei von vier Fahrstreifen auf dem Abschnitt zwischen Frankfurt Westhafen und Westkreuz gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei.