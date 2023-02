Sechs Verletzte: Kollision zwischen zwei Autos in Raunheim

Raunheim (dpa/lhe) - . Bei einer frontalen Kollision zweier Autos in Raunheim sind sechs Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger verlor am späten Freitagabend die Kontrolle über sein Auto und prallte hinter einer Verkehrsinsel in ein Auto im Gegenverkehr, wie das Polizeipräsidium Rüsselsheim am Samstag mitteilte. Der 21-Jährige sei nach ersten Ermittlungen mit nicht an die nassen Straßen angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen, hieß es. Der 26-jährige Fahrer des anderen Autos wurde in seinem Wagen eingeklemmt und kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Seine Beifahrerin kam ebenfalls verletzt zur weiteren Beobachtung in eine Klinik.