Sechsjähriger bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

Grebenhain (dpa/lhe) - . Ein sechsjähriges Kind ist mit seinem Fahrrad mit einem Traktor zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Junge fuhr mit seinem Rad am Samstagnachmittag durch Grebenhain im Vogelsberg und stieß aus zunächst ungeklärter Ursache an einer Kreuzung mit der Zugmaschine zusammen, wie die Polizei in Fulda am Sonntag berichtete. Das Kind stürzte und wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 30 Jahre alte Traktor-Fahrer blieb unverletzt.