Sechsjähriger stürzt aus fünftem Stock 15 Meter tief

Kassel (dpa) - . Ein sechsjähriger Junge ist aus dem fünften Stock eines Mehrparteienhauses in Kassel gestürzt und hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Kind bereits in der Nacht zum Samstag mutmaßlich von einem Balkon aus rund 15 Metern Höhe in die Tiefe gefallen. Der Junge musste nach Polizeiangaben in einem Kassler Krankenhaus notoperiert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der Zustand des Kindes inzwischen stabil. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, war zunächst unklar.