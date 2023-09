Sechstelliger Schaden nach Brand in Einfamilienhaus

Diemelstadt (dpa/lhe) - . Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Diemelstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer am Donnerstagvormittag in einem Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen auf das gesamte Haus und weitere Gebäude ausbreiteten. Die Brandermittler der Kriminalpolizei gehen davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat.