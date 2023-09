Segelflugzeug setzt hart auf: Flugschüler verletzt

Weilrod (dpa/lhe) - . Bei einer harten Landung eines Segelflugzeugs im Hochtaunuskreis ist ein 15-jähriger Flugschüler verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Junge nach dem Vorfall am Samstag im Krankenhaus versorgt. Der Fluglehrer sei nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben. Das zweisitzige Segelflugzeug sei von dem 15-Jährigen gesteuert worden. Als es in etwa drei Metern Höhe im Landeanflug auf den Segelflugplatz von Weilrod-Riedelbach war, sackte es plötzlich ab und schlug mit dem Hauptrad auf dem Boden auf. Das Flugzeug wurde bei dem Vorfall nur leicht beschädigt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde der gesamte Flugverkehr auf Start- und Landebahn eingestellt. Nun werde untersucht, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.