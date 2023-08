„Sehr glücklich“: Trapp braucht keine Auslandsstation mehr

Frankfurt/Main (dpa) - . Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp hat sich zu Eintracht Frankfurt bekannt und strebt derzeit keinen Wechsel ins Ausland mehr an. „Eintracht Frankfurt ist mittlerweile ein großer Verein in Deutschland, der erfolgreich sein kann und will. In den vergangenen sechs Jahren hat der Club in vier Endspielen gestanden und zwei bedeutende Titel gewonnen. Mein persönliches Ziel war, dass ich in Deutschland auf hohem Niveau spielen kann - und das geht hier“, sagte Trapp dem „Kicker“ (Montag).