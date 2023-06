Seit Monaten keine Entlassung wegen Verfahrensverzögerung

Ehringshausen (dpa/lhe) - . Seit Oktober 2022 ist in Hessen kein Haftbefehl mehr wegen Verfahrensverzögerungen aufgehoben worden. Anbetracht der gestiegenen Zahl der Haftsachen sei dies eine erfreuliche Entwicklung, erklärte Justizminister Roman Poseck (CDU) anlässlich der Präventionsmesse des Lahn-Dill-Kreises in Ehringshausen am Montag. Während in anderen Bundesländern die Zahl der Aufhebungsfälle steige, stehe Hessen gut da.