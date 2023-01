Seltenes Relikt: Ortsrufanlagen liefern Dorfnachrichten

Laisa/Mühlheim am Main (dpa/lhe) - . Ortsrufanlagen waren in Hessen einst gang und gäbe. Heute sind sie nur noch in wenigen Dörfern im Einsatz. Im nordhessischen Laisa etwa, einem Stadtteil von Battenberg im Landkreis Waldeck-Frankenberg, informiert Ortsvorsteher Jörg Paulus die 560 Einwohner des Ortes regelmäßig mit der Technik aus den 1950er Jahren. „Man kann die Leute so sehr kurzfristig informieren. In der Zeitung stehen die Ankündigungen erst am nächsten Tag“, sagte Paulus - selbst Journalist bei einer lokalen Tageszeitung.