Senckenberg Naturmuseum: Wiedereröffnung geplant

Bildender Künstler Marcel Walldorf streicht den Tyrannosaurus Rex vor dem Senckenberg Naturmuseum mit einer weißen Grundierung an. (© Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild)

Am vergangenen Wochenende hat es im Frankfurter Naturmuseum gebrannt, jetzt soll es am Freitag für Besucher wieder öffnen können. Ein paar Reparaturen stehen bis dahin noch an.