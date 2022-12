Senioren-Ehepaar angefahren und schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - . Eine 83 Jahre alte Frau und ein 81-jähriger Mann sind in Kassel beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren worden. Das Ehepaar wurde nach der Kollision an einer Fußgängerampel am Mittwoch mit jeweils schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Kassel am Mittwoch mitteilte. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung der Rettungskräfte nicht bestanden haben.