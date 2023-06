Senioreneinrichtungen: Jede dritte befürchtet Insolvenz

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zu wenig Personal, steigende Kosten, bürokratische Hemmnisse: Jede dritte Einrichtung der Seniorenhilfe in Hessen sieht sich von Insolvenz bedroht. Das geht aus einer Befragung von fast 100 Einrichtungen hervor, deren Ergebnisse die Diakonie des Bundeslandes am Freitag in Wiesbaden vorgelegt hat.