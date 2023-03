Seniorenheime wegen Bombenfunds evakuiert

Hanau (dpa) - . Nach dem Fund einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe in Hanau hat die Stadt am Samstag vier Altenwohnheime und Wohnstifte evakuiert. Die Aktion sollte bis 16.00 Uhr beendet sein, wie ein Stadtsprecher sagte. Die Menschen sollen übergangsweise in andere Altenwohnheime oder zwei freigemachte Hallen gebracht werden. „Wir sind froh, dass wir heute damit durch sind, weil wir für morgen 80 Liegendtransporte angemeldet bekommen haben von Bürgerinnen und Bürgern, die wir aus ihren Wohnungen in Unterkünfte bringen.“