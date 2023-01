Seniorin angefahren: Prozess gegen Autofahrer

Fulda (dpa/lhe) - . Vor dem Landgericht Fulda beginnt an diesem Dienstag der Prozess gegen einen 21-jährigen Autofahrer wegen Totschlags. Er soll am 19. August vergangenen Jahres in Fulda eine 71-jährige Seniorin angefahren haben, die mit ihrem Rollator auf dem Bürgersteig unterwegs war und Tage später starb. Die Anklage gegen den 21-Jährigen lautet auf Totschlag und unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen.