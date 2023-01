Seniorin auf Bürgersteig angefahren: Prozess gestartet

Vor Gericht gab der Angeklagte zu, dass er drogenabhängig sei. Am Abend vor dem Unfall habe er acht bis neun Haschisch-Joints geraucht und am Morgen vor der Fahrt einen weiteren Joint. Er sagte, der Tod der Seniorin tue ihm sehr leid. Er habe seitdem Schlafstörungen. Der 21-Jährige sitzt seit dem Vorfall in Untersuchungshaft. Das Gericht hat insgesamt sieben Verhandlungstage eingeplant. Mit einem Urteil ist demnach Ende Februar zu rechnen.