September-Spätsommer in Hessen: Bis zu 32 Grad erwartet

Am Sonntag wird es heiter und meist trocken, bei Temperaturen von maximal 23 bis 28 Grad. Am Montag geht es der Prognose zufolge heiter und sonnig weiter. Die Werte am Thermometer steigen dann auf 26 bis 30 Grad. Noch wärmer wird es am Dienstag - bei maximal 28 bis 32 Grad und Sonne. Auch die Prognosen für den weiteren Wochenverlauf deuten auf spätsommerliches Wetter hin.