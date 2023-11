SGE-Coach im Football-Fieber: „Werde auf jeden Fall da sein“

Der Europa-League-Gewinner von 2022 will am zehnten Spieltag von der ersten Minute an „brutal da sein“, sagte Toppmöller. Das Spiel ist für die Hessen die zweite Station von wettbewerbsübergreifend vier Auswärtsspielen in Serie. Auch wegen des NFL-Gastspiels in Frankfurt spielt die Eintracht innerhalb von neun Tagen in Berlin, Helsinki und Bremen. Einen großen Nachteil sieht der Eintracht-Coach darin nicht.