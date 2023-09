Shortlist für Buchpreis wird veröffentlicht

Frankfurt/Main (dpa) - . Welche Romane gehen in die letzte Runde für den Deutschen Buchpreis 2023? Am Dienstag (10.00 Uhr) werden die 20 Titel der Longlist auf sechs Finalisten verkürzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann bei der Preisverleihung am 16. Oktober, zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, verkündet.