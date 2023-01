Sicheres Nachtleben: „Sensibilität für Awareness ist groß“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Lange Schlangen, volle Clubs, enge Tanzflächen: Nach der Corona-Pause ist das Nachtleben auch in Hessen wieder in vollem Gange - zum Glück. Mitunter kann es aber auch Schattenseiten mit sich bringen. Etwa was Diskriminierung oder Grenzüberschreitungen betrifft. Bei den hessischen Clubbetreibern, in den Kommunen oder bei den Partygängern wächst teilweise das Bewusstsein.