Sicherheits-App „Hessenwarn“ warnt ab sofort vor Hitze

Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) appellierte angesichts der aktuellen Hitze an die Bürgerinnen und Bürger, ihr Verhalten an diese Situation anzupassen: „Halten Sie sich möglichst in kühlen Räumen auf, vermeiden Sie körperliche Aktivitäten und öffnen Sie die Fenster insbesondere zu kühleren Zeiten, zum Beispiel nachts und am frühen Morgen, um zu lüften“, sagte er laut Mitteilung.