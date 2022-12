Sieben Mitglieder von Geldautomatensprenger-Bande gefasst

Drei der Verdächtigen wird vorgeworfen, im Januar und Februar 2021 gemeinsam mit bereits verhafteten Bandenmitgliedern versucht zu haben, Geldautomaten in Obertshausen, Offenbach und in Lauterbach (Vogelsbergkreis) zu sprengen. Ein 33-Jähriger war demnach vor allem für die Planung und Koordination der zeitgleichen Sprengungen in Obertshausen und Offenbach verantwortlich. Ein 23-Jähriger soll Zufahrtsstraßen beobachtet und blockiert haben, wobei brennende Autos die Zufahrt zum Tatort versperren sollten. Eine 28 Jahre alte Frau soll zwei PS-starke Fluchtwagen sowie eine Ferienwohnung angemietet haben, die zum Auskundschaften des Tatorts in Lauterbach genutzt wurde. Weitere Mitglieder der Gruppierung waren wegen der versuchten Sprengung in Lauterbach bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, hieß es.