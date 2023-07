Sieben Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Tram und Bus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Tram und einem Bus in Frankfurt sind sechs Fahrgäste und ein Tramfahrer verletzt worden. Die Tram sei am Mittwochvormittag auf den Bus aufgefahren, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Frankfurter Verkehrsbetriebe VGF ist die Straßenbahn aus den Gleisen gesprungen. Zwei Personen in der Straßenbahn, darunter der Fahrer, seien leicht verletzt worden. Im Bus erlitten laut VGF vier Fahrgäste leichte Verletzungen, eine Person wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei ist die Schadenshöhe bislang unklar.